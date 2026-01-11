الأحد 2026-01-11 03:21 م

خبير يوجه تحذير أمني لجميع مستخدمي "انستغرام" في الأردن

الأحد، 11-01-2026 02:48 م
الوكيل الإخباري-   حذّر خبير الأمن السيبراني أحمد جميل الصرايرة من مخاطر أمنية متزايدة تستهدف مستخدمي تطبيق "إنستغرام"، عقب تداول معلومات عن تسريب بيانات واسع النطاق طال نحو 17.5 مليون مستخدم حول العالم.اضافة اعلان


وأوضح الصرايرة أن التسريب شمل بيانات حساسة، من بينها عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وأسماء المستخدمين، الأمر الذي يرفع من احتمالية استغلال هذه البيانات في محاولات اختراق واحتيال إلكتروني.

وأشار إلى أن الخطورة لا تكمن في التسريب بحد ذاته فقط، بل في بدء وصول رسائل إعادة تعيين كلمة المرور (Password Reset) إلى عدد من المستخدمين دون أن يكونوا قد طلبوا ذلك، ما يدل على أن جهات مخترقة تحاول حاليًا الوصول إلى الحسابات والسيطرة عليها.

ودعا الصرايرة مستخدمي "إنستغرام" إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية حساباتهم، أبرزها:

تغيير كلمة المرور فورًا واختيار كلمة قوية تحتوي على أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

تفعيل خاصية التحقق الثنائي (2FA) وعدم الاكتفاء بكلمة المرور فقط، من خلال استخدام رمز التحقق (OTP).

الحذر من الروابط المشبوهة، وعدم الضغط على أي رابط يصل عبر البريد الإلكتروني يطلب تغيير كلمة المرور ما لم يكن المستخدم قد طلب ذلك بنفسه، مع ضرورة تنفيذ التغيير من داخل التطبيق مباشرة.
مراجعة نشاط تسجيل الدخول (Login Activity) من الإعدادات، والتأكد من عدم وجود أجهزة أو مواقع غير معروفة، وتسجيل الخروج منها فورًا عند اكتشافها.

وشدّد خبير الأمن السيبراني على أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي ومشاركة هذا التحذير مع الأصدقاء وأفراد العائلة، مؤكدًا أن الحذر والوقاية هما خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
 
 


