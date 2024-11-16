 
السبت 2024-11-16 05:15 م
 

ختام فعاليات مخيم جائزة الحسن للشباب بمشاركة 28 طالبة في عمان

مخيم جائزة الحسن للشباب
مخيم جائزة الحسن للشباب
السبت، 16-11-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم السبت، في غابة الحسن بالعاصمة عمان، فعاليات مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي، والذي جرى تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشباب، بمشاركة 28 طالبة من إقليم الوسط .

اضافة اعلان


واستهدف المخيم الذي استمر 3 أيام تعزيز قيم العمل الجماعي والمسؤولية بين المشاركات وتنمية مهارات القيادة من خلال أنشطة تدريبية وتعليمية.


واشتملت فعاليات المخيم على تدريبات عسكرية شملت حركات المشاة والتعرف على الرتب العسكرية، إضافة لمحاضرات متخصصة في الإسعافات الأولية وإخماد الحرائق، قُدمت من قبل كادر في الدفاع المدني الى جانب محاضرة تعريفية لسجل الجائزة المحوسب لإطلاع المشاركات على أساليب التوثيق الرقمي لأنشطتهم في الجائزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

علم لبنان

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

مستشفى

أخبار محلية البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

تعبيرية

أخبار محلية الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

الجنية الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

قصف عنيف على غزة

فلسطين 7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

علم لبنان

عربي ودولي لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل



 


الأكثر مشاهدة