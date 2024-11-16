ختام فعاليات مخيم جائزة الحسن للشباب بمشاركة 28 طالبة في عمان

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، في غابة الحسن بالعاصمة عمان، فعاليات مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي، والذي جرى تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشباب، بمشاركة 28 طالبة من إقليم الوسط .

اضافة اعلان



واستهدف المخيم الذي استمر 3 أيام تعزيز قيم العمل الجماعي والمسؤولية بين المشاركات وتنمية مهارات القيادة من خلال أنشطة تدريبية وتعليمية.