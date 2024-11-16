ختام فعاليات مخيم جائزة الحسن للشباب بمشاركة 28 طالبة في عمان

واستهدف المخيم الذي استمر 3 أيام تعزيز قيم العمل الجماعي والمسؤولية بين المشاركات وتنمية مهارات القيادة من خلال أنشطة تدريبية وتعليمية.
واشتملت فعاليات المخيم على تدريبات عسكرية شملت حركات المشاة والتعرف على الرتب العسكرية، إضافة لمحاضرات متخصصة في الإسعافات الأولية وإخماد الحرائق، قُدمت من قبل كادر في الدفاع المدني الى جانب محاضرة تعريفية لسجل الجائزة المحوسب لإطلاع المشاركات على أساليب التوثيق الرقمي لأنشطتهم في الجائزة.
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