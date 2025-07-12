السبت 2025-07-12 11:56 ص
 

خدمات الترخيص المتنقل "المسائي" غدًا الأحد في بني كنانة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 12-07-2025 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدًا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهرًا وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
 
 
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