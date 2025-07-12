خدمات الترخيص المتنقل "المسائي" غدًا الأحد في بني كنانة

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهرًا وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
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