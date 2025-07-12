خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مكتبة البلدية، وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
وتأتي تلك الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم نظرًا لبُعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورًا.
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