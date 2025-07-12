السبت 2025-07-12 04:05 م
 

خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 12-07-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد، غدًا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مكتبة البلدية، وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.

وتأتي تلك الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم نظرًا لبُعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجاهدي القسام

فلسطين القسام تعلن تنفيذ عمليات ضد آليات عسكرية شرق حي الزيتون في غزة

جانب من التوقيع

أخبار محلية "الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية

الجهاز يمكن تزويده بكاميرات مصغرة

تكنولوجيا اختراق مذهل في عالم التجسس: نحلة تحمل كاميرا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية

زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

أخبار الشركات زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025

جواز سفر أردني

أخبار محلية الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو

شارع الحمام في السلط - أرشيفية

أخبار محلية إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام

جانب من الورشة

أخبار محلية الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة