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خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا

خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"
خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"
 
السبت، 26-04-2025 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.
وأكد أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وما توفره من وقت وجهد على المواطنين.
 
gnews

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