خديجة بن قنة عن منشور يسيء للأردن: مفبرك !

10:00 ص

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الوكيل الإخباري- نفت الاعلامية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صحة منشور منسوب لها . اضافة اعلان





وقالت:" أودّ التنويه إلى أنّ هذا الحساب مفبرك، ولا علاقة لي به، ولا يمثّلني ولا أمثّله. كلّ حساباتي على كل المنصّات موثّقة بالعلامة الزرقاء..شكرًا لثقتكم"



وكان قد تناول المنشور اساءة للاردن بهدف التظليل وتشويه الراي العام ، وانهالت ردود نشطاء مواقع التواصل بوجوب توخي الحيطة والحذر عند نشر اي معلومة .