خديجة بن قنة عن منشور يسيء للأردن: مفبرك !

وقالت:" أودّ التنويه إلى أنّ هذا الحساب مفبرك، ولا علاقة لي به، ولا يمثّلني ولا أمثّله. كلّ حساباتي على كل المنصّات موثّقة بالعلامة الزرقاء..شكرًا لثقتكم"
وكان قد تناول المنشور اساءة للاردن بهدف التظليل وتشويه الراي العام ، وانهالت ردود نشطاء مواقع التواصل بوجوب توخي الحيطة والحذر عند نشر اي معلومة .
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم لتوفير عمالة وافدة مقابل تشغيل الأردنيين
-
وكالة الأنباء الأردنية تبحث سبل التعاون مع نظيرتها الكازاخستانية
-
إصابة زوج وزوجته بعيارات نارية في الرابية إثر خلافات سابقة
-
فعالية لتعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية
-
أمين عام وادي الأردن يرعى مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث
-
جرش: 31735 زائرًا لمحمية المأوى العام الماضي
-
وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم لضيق في التنفس في محافظة جرش
-
"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين والشركاء من شركات الدعم اللوجستي بجوائز تقديرية