 
الخميس 2024-10-17 09:55 ص
 
 

خرفان يرحب بتبني " اليونسكو " قرارا حول مدينة القدس القديمة واسوارها

لقطة جانبية لمدينة القدس
لقطة جانبية لمدينة القدس
الخميس، 17-10-2024 09:29 ص
الوكيل الإخباري-  رحب المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 220 اليوم، بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارهااضافة اعلان


ويفيد هذا القرار بمطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.

وبين مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكـد مُجـدداً على مضامين القرارات السابقـة الصادرة عن المجلس التنفيـذي، وقرارات لجنـة التراث العالمي الخاصة بالقدس ، وأضاف خرفان ان الأردن يحرص كل الحرص على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي غرام الذهب 21 يستقر عند 54.4 دينارا في الأردن

مجلس الأمن الدولي

فلسطين إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة عبر مجلس الأمن

كيت ميدلتون

المرأة والجمال هذه السترة هي الأكثر مبيعاً بعد إطلالة كيت ميدلتون... وهذا سعرها

لقطة جانبية لمدينة القدس

أخبار محلية خرفان يرحب بتبني " اليونسكو " قرارا حول مدينة القدس القديمة واسوارها

بطولة ألعاب إلكترونية

عربي ودولي إدانة لاعب رياضة إلكترونية أمريكي بإهانة روسيا

صاروخ لحزب الله

عربي ودولي رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل

نهر بودو يتميز برمزية تاريخية

منوعات يشفي الجسد والروح".. قصة نهر اغتسل منه سكان إفريقيا قبل نقلهم لأميركا"

تعبيرية

طب وصحة أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس



 


الأكثر مشاهدة