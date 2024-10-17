خرفان يرحب بتبني " اليونسكو " قرارا حول مدينة القدس القديمة واسوارها

ويفيد هذا القرار بمطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.
وبين مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكـد مُجـدداً على مضامين القرارات السابقـة الصادرة عن المجلس التنفيـذي، وقرارات لجنـة التراث العالمي الخاصة بالقدس ، وأضاف خرفان ان الأردن يحرص كل الحرص على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها .
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