خريسات يؤكد الجاهزية لاستقبال فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية كافة في المحافظة لاستقبال الدورة المقبلة من مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وأضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أنه يجري التنسيق المباشر والمستمر مع إدارة المهرجان لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة الأردن الثقافية والسياحية على الخارطة الدولية وتبرز الوجه الحضاري المشرق للمملكة.



وأكد أن المحافظة وضعت خطة متكاملة ومحكمة تشرف على تنفيذها لجان مختصة تعمل على مدار الساعة، لضمان أعلى مستويات التنظيم وتوفير سبل الراحة والأمان لكافة الزوار من داخل الأردن وخارجه.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن العام وإدارة السير لتطبيق خطة مرورية ذكية تمنع الازدحامات وتسهل تدفق المركبات نحو المدينة الأثرية، تشمل تجهيز مواقف مجانية واسعة تتسع لآلاف المركبات وتخضع لرقابة وحراسة مستمرة، إلى جانب توفير حافلات نقل مجانية لنقل الزوار بانتظام وسرعة من المواقف الخارجية إلى البوابات الرئيسية للموقع الأثري، مع تحديد مسارات بديلة للشاحنات لضمان انسيابية السير.



وأشار الدكتور خريسات إلى أن بلدية جرش الكبرى ومديريات الأشغال والمياه والكهرباء والصحة عملت كفريق واحد لتأهيل الموقع الأثري ومحيطه، وأجرت صيانة شاملة لشبكات الإنارة وتأمين مولدات كهربائية احتياطية، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة وإعداد خطة بيئية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتجهيز نقاط طبية مجهزة وعيادات متنقلة تابعة لمديرية الصحة والدفاع المدني للتعامل السريع والمباشر مع أي حالات طارئة.