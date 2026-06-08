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خسارة ودية للنشامى أمام كولومبيا في سان دييغو

خسارة ودية للنشامى أمام كولومبيا في سان دييغو
خسارة ودية للنشامى أمام كولومبيا في سان دييغو
 
الإثنين، 08-06-2026 04:03 ص
الوكيل الإخباري-   انتهت المواجهة الودية التي جمعت المنتخب الوطني الأردني "النشامى" بنظيره الكولومبي، بخسارة الأردن بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أُقيم فجر اليوم على ملعب سنابدراغون (Snapdragon Stadium) في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وشهدت المباراة اختباراً فنياً مهماً للنشامى أمام أحد أبرز منتخبات أميركا الجنوبية، في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض غمار المونديال، الذي يشارك فيه المنتخب الأردني للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت الأنظار قد توجهت إلى هذه المواجهة الودية التي انطلقت عند الساعة الثانية فجراً بتوقيت الأردن، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، نظراً لقوة المنافس وأهمية الاستعدادات الفنية للمنتخب الوطني.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي تقييم أداء اللاعبين، من أجل الوقوف على الجاهزية النهائية قبل الدخول في الاستحقاق العالمي المرتقب.

وكان المنتخب الأردني قد خاض اللقاء بهدف الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، في إطار التحضيرات المكثفة لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
 
 


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