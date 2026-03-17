الأربعاء 2026-03-18 02:19 م

خصومات على صالات أندية المتقاعدين العسكريين لأبناء الشهداء والمصابين

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
مؤسسة المتقاعدين العسكريين
 
الثلاثاء، 17-03-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الثلاثاء، اعتماد خصومات خاصة على حجوزات الصالات التابعة لأندية المتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة، لأبناء الشهداء والمصابين العسكريين، وذلك في إطار نهجها بتكريس معاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، إن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة رعاية أسر الشهداء والمصابين العسكريين، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، وتزامناً مع ذكرى معركة الكرامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزاماً وطنياً ثابتاً بصون حقوق هذه الفئات والوقوف إلى جانبها.


وبموجب المبادرة، تقرر منح أبناء الشهداء خصماً بنسبة 50 بالمئة ، فيما يُمنح أبناء المصابين العسكريين خصماً بنسبة 30 بالمئة على حجوزات الصالات في جميع أندية المتقاعدين العسكريين وعلى مدار العام، اعتباراً من 21 آذار الحالي، تأكيداً على استمرار دعم المؤسسة لهم.


وأكد الرقاد أن الشهداء سيبقون خالدين في وجدان الوطن، فيما يمثل المصابون العسكريون نموذجاً في التضحية والعطاء، لافتاً إلى أن الوفاء لهم واجب وطني يتجسد في كل جهد يُبذل لخدمتهم ورعايتهم وصون كرامتهم.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة