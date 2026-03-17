خصومات على صالات أندية المتقاعدين العسكريين لأبناء الشهداء والمصابين

وقال مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، إن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة رعاية أسر الشهداء والمصابين العسكريين، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، وتزامناً مع ذكرى معركة الكرامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزاماً وطنياً ثابتاً بصون حقوق هذه الفئات والوقوف إلى جانبها.
وبموجب المبادرة، تقرر منح أبناء الشهداء خصماً بنسبة 50 بالمئة ، فيما يُمنح أبناء المصابين العسكريين خصماً بنسبة 30 بالمئة على حجوزات الصالات في جميع أندية المتقاعدين العسكريين وعلى مدار العام، اعتباراً من 21 آذار الحالي، تأكيداً على استمرار دعم المؤسسة لهم.
وأكد الرقاد أن الشهداء سيبقون خالدين في وجدان الوطن، فيما يمثل المصابون العسكريون نموذجاً في التضحية والعطاء، لافتاً إلى أن الوفاء لهم واجب وطني يتجسد في كل جهد يُبذل لخدمتهم ورعايتهم وصون كرامتهم.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر
-
اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن
-
هل تسقط صلاة الجمعة إن وافقت أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل
-
ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية
-
الأطفال يشكلون أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين من برامج المعونة
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
2.5 مليون دينار دعم حكومي لتعزيز مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الاستراتيجي من السلع
-
الأردن يتحرى هلال شوال الخميس