خطة أمنية شاملة خلال امتحانات تكميلية التوجيهي

وقالت المديرية، إن هذه الإجراءات شملت الجوانب الأمنية والمرورية والإسعافية لتوفير البيئة الآمنة للطلبة طيلة فترة الامتحانات من خلال الوحدات الشرطية المعنية.
وأشارت إلى أن الإدارات المرورية ستعمل على زيادة انتشارها الأمني ودورياتها بالتعاون والتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وبما يضمن ضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمسببة للازدحامات المرورية.
وأضافت أن كوادر الدفاع المدني ستعمل على تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة داخل قاعات الامتحان عند الحاجة من خلال المسعفين الموجودين في المراكز والمدارس كافة.
وأهابت مديرية الأمن العام بالطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتجنب التجمع والازدحام على أبواب المدارس، حفاظاً على مصلحة أبنائهم الطلبة.
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