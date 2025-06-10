خطة أمنية شاملة لتوفير أفضل الخدمات لتأمين مباراة الأردن والعراق

الوكيل الإخباري- أوعز مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير، تزامنا مع إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا السياق.

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وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية وحدات أمن الملاعب وانتشارها في مواقعها لتأمين اللقاء المرتقب، ضمن خطة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، بهدف تسهيل دخول الجماهير إلى الملعب في أجواء آمنة ومنظمة.



وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية منذ الوصول إلى محيط الملعب، حيث لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة إلكترونية مسبقة، نظراً لنفاد جميع التذاكر وفق نظام الحجز الإلكتروني المعتمد.



ودعت مديرية الأمن العام مستخدمي الطرق المحيطة بموقع المباراة إلى التعاون مع رقباء السير، وركن مركباتهم في أماكن بعيدة عن الملعب، مع البحث عن طرق بديلة لتجنّب الازدحامات المرورية قبيل انطلاق المباراة.



وأكدت المديرية أن جماهير الكرة الأردنية عُرفت دوماً بالروح الرياضية العالية والالتزام.