الثلاثاء 2025-06-10 04:32 م
 

خطة أمنية شاملة لتوفير أفضل الخدمات لتأمين مباراة الأردن والعراق

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الثلاثاء، 10-06-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري-   أوعز مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير، تزامنا مع إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا السياق.

اضافة اعلان


وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية وحدات أمن الملاعب وانتشارها في مواقعها لتأمين اللقاء المرتقب، ضمن خطة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، بهدف تسهيل دخول الجماهير إلى الملعب في أجواء آمنة ومنظمة.


وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية منذ الوصول إلى محيط الملعب، حيث لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة إلكترونية مسبقة، نظراً لنفاد جميع التذاكر وفق نظام الحجز الإلكتروني المعتمد.


ودعت مديرية الأمن العام مستخدمي الطرق المحيطة بموقع المباراة إلى التعاون مع رقباء السير، وركن مركباتهم في أماكن بعيدة عن الملعب، مع البحث عن طرق بديلة لتجنّب الازدحامات المرورية قبيل انطلاق المباراة.


وأكدت المديرية أن جماهير الكرة الأردنية عُرفت دوماً بالروح الرياضية العالية والالتزام.


كما أشارت إلى تواجد كوادر الشرطة المجتمعية في محيط الملعب، بالتنسيق مع القيادات والمديريات المعنية، لتقديم المساعدة والإرشاد للجماهير وتعزيز التواصل معهم بما يضمن سلامتهم وراحتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

أخبار محلية الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن

أخبار محلية الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

المنتخب الوطني

أخبار محلية ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

المنتخب الوطني

أخبار محلية مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

ل

طب وصحة ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين

أخبار محلية ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

القمر يقترن مع كوكبين هذا الشهر

منوعات مشاهد فلكية نادرة في يونيو .. والقمر يغازل كواكب السماء



 
 





الأكثر مشاهدة