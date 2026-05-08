خطة أمنية لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة، أن مديرية الأمن العام أنهت إعداد خطة الحج لهذا العام، ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية، بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ لحظة انطلاق القوافل وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

اضافة اعلان



وأوضح العميد القطاونة، أن الخطة تتضمن انتشاراً أمنياً على الطرق التي ستسلكها قوافل الحجاج وصولاً إلى المعابر الحدودية، بمشاركة قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة والدوريات الخارجية، لضمان انسيابية الحركة وتقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج خلال رحلتهم.



وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على الحجاج الأردنيين فقط، بل تشمل أيضاً استقبال حجاج من دول مجاورة، مبيناً أن المملكة استقبلت الثلاثاء الماضي أولى قوافل الحجاج المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، حيث جرى تأمين وصولهم وتسهيل إجراءات عبورهم عبر مركز حدود المدورة باتجاه الأراضي السعودية.



وأضاف أن الخطة تشمل كذلك حجاج السلطة الفلسطينية وعرب الـ48 القادمين عبر جسر الملك حسين، حيث يتم توفير المرافقات الأمنية اللازمة لهم وتأمين انتقالهم إلى المراكز الحدودية سواء للمغادرين براً أو جواً.



وبيّن سائد القطاونة، أن المراكز الحدودية أعدّت خططاً تشغيلية خاصة بالتنسيق مع الشركاء العاملين فيها من الجمارك والجهات الصحية والأمنية، بهدف تسهيل حركة المسافرين وتسريع إنجاز الإجراءات من خلال تعزيز الكوادر وفتح مسارب إضافية وتوفير المتطلبات اللوجستية اللازمة.



وأكد، أن مرحلة عودة الحجاج تحظى باهتمام كبير ضمن الخطة، نظراً لتزامن عودة أعداد كبيرة من الحجاج في أوقات متقاربة، مما يستدعي تعزيز الجاهزية والكوادر والإجراءات لضمان عودتهم بسلام.



ودعا القطاونة الحجاج إلى التأكد مسبقاً من عدم وجود طلبات قضائية بحقهم أو بحق الحافلات الناقلة، حتى لا تشكل عائقاً أمام استكمال رحلتهم، مشيراً إلى أهمية قيام شركات الحج والناقلين بعمليات التدقيق اللازمة قبل المغادرة.



كما شدد على ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن وزارة الأوقاف وبعثات الحج، والتأكد من سلامة الوثائق الرسمية كجواز السفر والتأشيرة، والحصول على المطاعيم المطلوبة، إضافة إلى الاطلاع على تعليمات السلطات السعودية المتعلقة بالأدوية المسموح بإدخالها، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ودون أية معوقات.