خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

07:18 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، من خلال كوادرها المختلفة، خطة أمنية ومرورية شاملة تزامنًا مع آخر أيام عام 2025 وقبيل ليلة رأس السنة الميلادية، بهدف تعزيز أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وشملت الخطة انتشارًا ميدانيًا واسعًا لمرتبات الأمن العام، وتنظيمًا مكثفًا للحركة المرورية على الطرق الرئيسة ومحيط المواقع الحيوية وأماكن التجمع والاحتفالات، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة للتعامل مع أي طارئ.



وأكدت مديرية الأمن العام أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار الحرص على توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين، داعية مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع رجال الأمن، بما يسهم في إنجاح الخطة مع دخول العام الجديد.

