الأربعاء 2025-12-31 07:28 م

خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة
خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة
الأربعاء، 31-12-2025 07:18 م
الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، من خلال كوادرها المختلفة، خطة أمنية ومرورية شاملة تزامنًا مع آخر أيام عام 2025 وقبيل ليلة رأس السنة الميلادية، بهدف تعزيز أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وشملت الخطة انتشارًا ميدانيًا واسعًا لمرتبات الأمن العام، وتنظيمًا مكثفًا للحركة المرورية على الطرق الرئيسة ومحيط المواقع الحيوية وأماكن التجمع والاحتفالات، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة للتعامل مع أي طارئ.

وأكدت مديرية الأمن العام أن تنفيذ الخطة يأتي في إطار الحرص على توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين، داعية مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع رجال الأمن، بما يسهم في إنجاح الخطة مع دخول العام الجديد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

ا

عربي ودولي صحيفة: بلجيكا وفرنسا تعارضان حظر استيراد اليورانيوم من روسيا

صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025

أخبار محلية صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025

ل

أخبار محلية إنجازات تشريعية وخدمية تعزز جودة الرعاية الصحية

"سلطة العقبة": تعديل مدة صلاحية إذن الأشغال للخدمات لتصبح 5 أعوام

أخبار محلية "سلطة العقبة": تعديل مدة صلاحية إذن الأشغال للخدمات لتصبح 5 أعوام

تحذير هام من الإدارة المحلية لجميع المواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي

أخبار محلية تحذير هام من الإدارة المحلية لجميع المواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي

ل

أخبار محلية "إعمار اربد": افتتاح تجريبي للقاعة متعددة الأغراض غدا

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

أخبار محلية لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري



 






الأكثر مشاهدة