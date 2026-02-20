خطة شاملة لأوقاف مادبا لشهر رمضان المبارك

وقال مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد في بيان صحفي، إن الخطة بدأت بتجهيز كل المساجد في المحافظة وتزيينها وفرش بعضها وإجراء الصيانة وتركيب السماعات وإعادة تنظيم الأجهزة الصوتية لتكون على أتم الجاهزية في شهر رمضان المبارك.
وأضاف، أنه تم تزويد الأئمة ببرنامج ودليل إرشادي كيف نستقبل رمضان يتضمن الأحكام الفقهية المستمدة من دائرة الإفتاء وتوزيع نشرة رمضانية حول رمضان.
وبين، أنه تم إعداد كشف لصلاة التراويح وتكليف مئة شخص لإمامة المصلين في صلاة التراويح لتغطية نقص الأئمة إضافة وجود 137 إماما في المساجد.
وقال مدير الأوقاف، إنه سيتم تنفيذ 32 مجلس أمناء في مساجد المحافظة يقوم بتنفيذها أربعة من المفتين المعتمدين من دائرة الإفتاء، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ أربعة مجالس علمية هاشمية في أربع مساجد طيلة شهر رمضان المبارك.
وبين أنه تم تكليف الأئمة بالمساجد بإعطاء دروس يومية في المساجد بعد صلاة العصر حول آداب وأحكام الصيام وأخلاقيات رمضان، كما تم وضع برنامج خاص للعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر خاصة لتنفيذها بكل مساجد المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان
-
بلدية خالد بن الوليد تكشف عن خطة لتجميل مداخلها وشوارعها
-
الأمن يضبط المعتدي على الشخص من ذوي الإعاقة داخل مقبرة في إربد
-
المسجد المملوكي في إربد.. إرث ديني وثقافي يجسد عراقة المدينة
-
ولي العهد يرعى انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية للعام الحالي
-
ورشة حول تمكين المرأة في معهد تدريب مهني المفرق
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
"المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية