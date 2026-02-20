الجمعة 2026-02-20 06:36 م

خطة شاملة لأوقاف مادبا لشهر رمضان المبارك

الجمعة، 20-02-2026 06:20 م

الوكيل الإخباري- أعدت مديرية أوقاف محافظة مادبا خطة شاملة ووضعتها موضع التنفيذ مع شهر رمضان المبارك في 155 مسجدًا تنتشر في مناطق المحافظة.

وقال مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد في بيان صحفي، إن الخطة بدأت بتجهيز كل المساجد في المحافظة وتزيينها وفرش بعضها وإجراء الصيانة وتركيب السماعات وإعادة تنظيم الأجهزة الصوتية لتكون على أتم الجاهزية في شهر رمضان المبارك.


وأضاف، أنه تم تزويد الأئمة ببرنامج ودليل إرشادي كيف نستقبل رمضان يتضمن الأحكام الفقهية المستمدة من دائرة الإفتاء وتوزيع نشرة رمضانية حول رمضان.


وبين، أنه تم إعداد كشف لصلاة التراويح وتكليف مئة شخص لإمامة المصلين في صلاة التراويح لتغطية نقص الأئمة إضافة وجود 137 إماما في المساجد.


وقال مدير الأوقاف، إنه سيتم تنفيذ 32 مجلس أمناء في مساجد المحافظة يقوم بتنفيذها أربعة من المفتين المعتمدين من دائرة الإفتاء، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ أربعة مجالس علمية هاشمية في أربع مساجد طيلة شهر رمضان المبارك.


وبين أنه تم تكليف الأئمة بالمساجد بإعطاء دروس يومية في المساجد بعد صلاة العصر حول آداب وأحكام الصيام وأخلاقيات رمضان، كما تم وضع برنامج خاص للعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر خاصة لتنفيذها بكل مساجد المحافظة.

 
 


