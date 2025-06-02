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خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى في عجلون

عجلون
عجلون
 
الإثنين، 02-06-2025 07:32 م

الوكيل الإخباري-    أعدّ مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون خطة عمل شاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، تبدأ اليوم الاثنين، وتستمر حتى نهاية عطلة العيد، تشمل تكثيف حملات النظافة في مختلف مناطق المحافظة.

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وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في عجلون، المهندس وليد الدرادكة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي حرصا من المجلس على تحسين الواقع البيئي وخدمة المواطنين والزوار، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية بدأت من اليوم أعمال التنظيف في شوارع المحافظة.


وبين أن المجلس سبق وأن وجه إنذارات متكررة لأصحاب هذه المحال ودعاهم لضرورة الالتزام بطرح النفايات في الأماكن المخصصة، إلا أن البعض ما يزال يخالف التعليمات ما يؤدي إلى تكرار المشكلة ويؤثر سلبا على البيئة والمظهر العام.


وأوضح مراقب الميدان في المجلس، خلدون المومني، أن فريقا ميدانيا توجه إلى الموقع فورا، حيث تم جمع النفايات ومعالجة الموقع بشكل كامل.


وأكد استمرار الرقابة الميدانية خلال أيام العيد ورفع الجاهزية لمواجهة أي تجاوزات أو طارئ بيئي، داعيا المواطنين والزوار إلى التعاون مع الجهود المبذولة والامتناع عن رمي النفايات في الأحراش وعلى جوانب الطرق حفاظا على نظافة البيئة وجمالية الطبيعة لتبقى محافظة عجلون وجهة سياحية نظيفة وجاذبة.

 
gnews

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