خطة شاملة لتوضيح المعلومات وتعزيز المهنية ومواجهة الإشاعات في رمضان

الوكيل الإخباري- في إطار الاستعدادات الحكومية المبكرة لشهر رمضان المبارك، عقدت وزارة الاتصال الحكومي اجتماعًا خُصص لاستعراض الخطة الإعلامية الإجرائية للشهر الفضيل، برئاسة وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، وعدد من الناطقين الإعلاميين في الوزارات المعنية.





وضمّ الاجتماع الناطقين الإعلاميين للوزارات المعنية بالخطة، وهي: الزراعة، الثقافة، الداخلية، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، البيئة، ومسؤولي الإعلام في وزارتي الشباب والصناعة والتجارة والتموين.



ويهدف هذا الإطار الإعلامي إلى توحيد الرسالة الحكومية وتنظيم آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بالشهر الفضيل، بما يضمن وضوح المعلومة ودقتها، وسرعة إيصالها للرأي العام، وتعزيز المهنية في التعامل مع المستجدات وما قد يرافقها من إشاعات.



كما يركز على رفع مستوى الجاهزية الإعلامية لدى الجهات المعنية، من خلال تحديد آليات واضحة للاستجابة، ومتابعة القضايا ذات الاهتمام العام، إلى جانب إطلاق رسائل توعوية تسهم في خفض معدلات هدر الطعام، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، والمحافظة على البيئة والنظافة العامة، ودعم الجهود الرقابية المرتبطة بالأسواق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.



وتستند المنهجية المعتمدة إلى أربعة مرتكزات رئيسة، تشمل: تعزيز التكافل الاجتماعي وإبراز المبادرات المجتمعية، وطمأنة المواطنين بشأن توافر المخزون الغذائي من السلع والمواد التموينية، وتعظيم الجانب الروحي والقيمي للشهر الفضيل، إضافة إلى تعزيز الوعي المروري والسلامة العامة في أوقات الذروة.



وتهدف هذه الآلية إلى توفير إطار إجرائي واضح لكل جهة معنية، يتضمن تحديد محاور العمل والأنشطة الإعلامية، وضمان الجاهزية المسبقة والتنسيق المشترك، بما يعزز تكامل الأدوار ويرفع فاعلية الرسائل الإعلامية.



وخلال الاجتماع، استهلّ المومني حديثه بتهنئة الأردنيين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى تزامنه هذا العام مع صيام الإخوة المسيحيين بما يجسد قيم التآخي والعيش المشترك في المجتمع الأردني، كما استمع إلى مداخلات الناطقين الإعلاميين، حيث جرى استعراض البرامج المعدة للشهر الفضيل، وبحث سبل تعزيز التنسيق وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس صورة متكاملة للجهود الحكومية في الجوانب الرقابية والتوعوية والخدمية.



وأكد المومني أن وزارة الاتصال الحكومي تمثل الجهة التي تتابع عمل شبكة الناطقين الإعلاميين بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم ضمن هذه المنظومة لن يقتصر على شهر رمضان المبارك، بل سيستمر في مختلف المناسبات والمواسم القادمة، بما يرسخ نهج العمل المؤسسي المشترك ويعزز فاعلية الرسائل الحكومية على مدار العام.

