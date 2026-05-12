خطة شاملة من الأمن العام لضمان صيف آمن في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، مبادرة "صيف آمن 2026"، في إطار نهجها المستمر لتعزيز منظومة السلامة العامة والارتقاء بمستويات الوقاية المجتمعية، عبر خطة أمنية وتوعوية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والزوار والحد من الحوادث والسلوكيات الخطرة التي تتزايد خلال فصل الصيف، بما يضمن موسمًا آمنًا في مختلف مناطق المملكة.





وباشرت مديرية الأمن العام تنفيذ برامج ميدانية وتثقيفية ورقابية في مختلف المحافظات، تنفذها الإدارات المختصة بهدف تعزيز السلوك الوقائي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على البيئة والسلامة العامة.



وأكدت المديرية أن المبادرة تركز على رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالموسم الصيفي، خصوصًا حوادث الغرق، وحرائق الأعشاب، والأشجار الحرجية، والمزروعات، ومخاطر موجات الحر، إضافة إلى الاستخدام غير الآمن للمسطحات المائية، والمواقع الطبيعية، ومناطق التنزه، وغيرها من الحوادث المرتبطة بفصل الصيف.



ودعت المديرية المواطنين والزوار إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتعاون مع رجال الأمن العام، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسلوكًا مسؤولًا لضمان صيف آمن وخالٍ من الحوادث.







