الأربعاء 2026-06-03 12:59 م

خطة صيانة شاملة لطرق إقليم الوسط بكلفة مليوني دينار تبدأ غداً الخميس

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بتنفيذ عطاء خاص وشامل لصيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية، بالإضافة إلى حمايات المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على عدة طرق رئيسية وحيوية ضمن إقليم الوسط، حيث ستنطلق الأعمال ميدانياً اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق للرابع من حزيران لعام 2026.اضافة اعلان


وتشمل خطة العمل المعتمدة عدة محاور رئيسية وضعت الوزارة لها جداول زمنية محددة، حيث ستبدأ الآليات بالعمل أولاً على طريق الموقر في المنطقة الممتدة من المدينة التدريبية ولغاية إشارة الفيصلية، على أن تشمل المراحل اللاحقة طريق المطار وتحديداً من جامعة الزيتونة باتجاه المطار، وطريق السلط الدائري المعروف بشارع الستين، بالإضافة إلى طريق السلام المؤدي إلى البحر الميت.

وقد رصدت الوزارة كلفة تقديرية للمشروع تبلغ مليوني دينار أردني، وبمدة تنفيذ متوقعة تصل إلى 180 يوماً، تتضمن حزمة واسعة من الأعمال الهندسية والميدانية؛ ومن أبرزها كشط أسطح الطرق المتضررة ومعالجة الهبوطات الأرضية، وإعادة فرش طبقات خلطة إسفلتية جديدة، إلى جانب أعمال القطع والردم والفرشيات لمناطق محددة، وتجديد الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية على طول طرق المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

ولضمان استمرارية الحركة المرورية والحد من الازدحامات، اعتمدت الوزارة بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، آلية عمل مرنة تعتمد على تقسيم وتجزئة مناطق التنفيذ، حيث سيتم فصل منطقة العمل في كل طريق بواسطة حواجز بلاستيكية مخصصة ومباشرة الإجراءات في أحد المسارب مع الإبقاء على المسرب الآخر مفتوحاً بالكامل أمام حركة المركبات، وعند الانتهاء من صيانة وتأهيل المسرب الأول بشكل كامل سيتم فتح السير عليه فوراً وتحويل العمل والآليات إلى المسرب الآخر بالطريقة ذاتها.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن جميع مواقع العمل قد تم تجهيزها مسبقاً بكامل التحويلات المرورية المؤقتة، وتزويدها بجميع عناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة لضمان سلامة السائقين، مهيبةً بجميع المواطنين وسالكي هذه الطرق ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتقيد بأسس القيادة الآمنة، والالتزام التام بتعليمات الكوادر البشرية العاملة في الميدان وتوجيهات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر الهندسي المنفذ والمشرف على المشروع.
 
 


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