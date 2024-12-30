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خطة طوارئ لفصل الشتاء في بلدية بيرين

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-12-2024 09:31 م

الوكيل الإخباري-   وضعت بلدية بيرين الجديدة، خطة طوارئ لفصل الشتاء، تضمنت تقسيم مناطق البلدية إلى أربعة أقسام هي، بيرين المركز العالوك، وصروت "الكمشة"، وأم رمانة، ورجم الشوف.

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وقال مدير الأشغال الهندسية في بلدية بيرين المهندس كمال الخلايلة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية عملت هذا العام قنوات في مناطق العالوك وبيرين والكمشة، حيث تتعرض هذه الطرق لإغلاقات في فصل الشتاء بسب الإنهيارات من الأتربة والطمي.


وتشهد منطقة الكمشة وجبال العالوك ورجم الشوف تساقطا للثلوح سنويا، بينما يشهد وادي بيرين والخلة وأم رمانة سيولا، حيث عملت البلدية على إيجاد حلول لها تتمثل باستحداث عبارات وجسور في مجرى الوادي .

 
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