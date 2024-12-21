خطة لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك

وأشار الهواري في رده على سؤال النائب أيمن أبو هنية وسيناقش الاثنين المقبل، إلى أن هناك خطة استراتيجية لتلبية حاجة المواطنين في محافظة الكرك لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان.
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