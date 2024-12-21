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خطة لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك

وزارة الصحة
وزارة الصحة
السبت، 21-12-2024 02:09 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة فراس الهواري، إنه تم رفد مستشفى الكرك الحكومي ومركز صحي غور المزرعة بجهاز ماموغرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، والعمل جار على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.

وأشار الهواري في رده على سؤال النائب أيمن أبو هنية وسيناقش الاثنين المقبل، إلى أن هناك خطة استراتيجية لتلبية حاجة المواطنين في محافظة الكرك لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان.

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وبين الهواري أنه تم إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على السرطان، وهي في مراحلها النهائية تمهيدا لإطلاقها، وستتضمن إعداد خطة للتوسع في وحدات علاج السرطان بناءً على بيانات سجل السرطان والتنبؤ المستقبلي.

 
gnews

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