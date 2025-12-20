خطة لتطوير شبكة الطرق بجرش

11:48 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية جرش الكبرى اليوم السبت، بتعبيد عدد من الطرق خارج التنظيم.





وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين إن الأعمال شملت أراضي أم قنطره "جبل بيان" إضافة إلى طرق أراضي مقبلة عصفور، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل وخدمة المواطنين في تلك المناطق.



وأشار الى أنه يجري تجهيز عدد من الطرق لتعبيدها قريباً ضمن خطة البلدية لتطوير شبكة الطرق في المدينة، لتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق التنمية المحلية.



