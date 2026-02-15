الأحد 2026-02-15 10:49 ص

خطة مرورية جديدة لتنظيم الحركة خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري-   باشرت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الأحد، تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأكدت إدارة السير أن الخطة المرورية تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين في الأسواق التجارية، من خلال زيادة أعداد رقباء السير، مع التركيز على المناطق الرئيسة.

وبينت أن الخطة تتضمن جانبًا توعويًا موجهًا للسائقين، لحثهم على الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب التهافت على الأسواق التجارية في أوقات ما قبل أذان المغرب.
 
 


