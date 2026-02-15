خطة مرورية جديدة لتنظيم الحركة خلال شهر رمضان

وأكدت إدارة السير أن الخطة المرورية تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين في الأسواق التجارية، من خلال زيادة أعداد رقباء السير، مع التركيز على المناطق الرئيسة.
وبينت أن الخطة تتضمن جانبًا توعويًا موجهًا للسائقين، لحثهم على الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب التهافت على الأسواق التجارية في أوقات ما قبل أذان المغرب.
