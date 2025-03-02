خطة مرورية لمواجهة الازدحامات في رمضان .. تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلن مندوبو إدارتي السير والدوريات الخارجية عن تنفيذ خطة مرورية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تهدف للتعامل مع التحديات المرورية التي ترافق الشهر الفضيل، خاصة الازدحامات التي تشهدها الطرق الرئيسة، الأسواق والمجمعات التجارية.



وتأتي هذه الخطة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية قدر الإمكان ومنع وقوع المخالفات التي تعيق حركة السير، مثل الاصطفاف المزدوج وغيرها من المخالفات.



وأكد المسؤولون أن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على تعاون ووعي المواطنين، مشيرين إلى أهمية تجنب المخالفات التي تعطل حركة المرور. كما أشاروا إلى ضرورة اتباع سلوك مروري سليم، خصوصاً عند التوجه للأسواق، حيث يُنصح بتحديد أوقات ملائمة للتسوق لتجنب الازدحام.



وأوضح مندوب إدارة السير أنه تم توزيع مجموعات من رجال السير على جميع الطرق الرئيسية والمفاصل الحيوية، استعداداً لاستقبال حركة المرور وضبط المخالفات. كما تم التعامل مع بعض الأعطال الطارئة.

من جانبه، قال الرائد سامي عبيدات، مساعد رئيس قسم سير جرش، إن رقباء السير قد تم توزيعهم لمواكبة الحركة المرورية وضمان تسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة في المحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات الخطرة.



أما ضابط عمليات الدوريات الخارجية فأكد أن مديرية الأمن العام، بالتزامن مع الدوريات الخارجية، أطلقت مبادرة لتوزيع وجبات تصبيرية للمسافرين في ساعات ما قبل الإفطار (قبل الغروب) من خلال 15 محطة أمنية على امتداد الطرق الخارجية.



وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب ارتكاب المخالفات الخطرة في أوقات الصيام، لا سيما مخالفات السرعات العالية.



ودعا السائقين إلى تجنب المخالفات الخطرة لضمان الوصول الآمن إلى وجهاتهم. وأكد ضابط العمليات على الانتشار الواسع لرجال الدوريات على الطرق الخارجية على مدار الساعة، لمتابعة الحركة المرورية ولإرشاد السائقين، وضمان انسيابية السير، بالإضافة إلى ضبط المخالفات الخطرة مثل السرعات العالية، تجاوز المسارب بشكل خاطئ، والتقيد بالأولوية.

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