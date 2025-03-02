خطة مرورية لمواجهة الازدحامات في رمضان .. تفاصيل

وتأتي هذه الخطة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية قدر الإمكان ومنع وقوع المخالفات التي تعيق حركة السير، مثل الاصطفاف المزدوج وغيرها من المخالفات.
وأكد المسؤولون أن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على تعاون ووعي المواطنين، مشيرين إلى أهمية تجنب المخالفات التي تعطل حركة المرور. كما أشاروا إلى ضرورة اتباع سلوك مروري سليم، خصوصاً عند التوجه للأسواق، حيث يُنصح بتحديد أوقات ملائمة للتسوق لتجنب الازدحام.
وأوضح مندوب إدارة السير أنه تم توزيع مجموعات من رجال السير على جميع الطرق الرئيسية والمفاصل الحيوية، استعداداً لاستقبال حركة المرور وضبط المخالفات. كما تم التعامل مع بعض الأعطال الطارئة.
من جانبه، قال الرائد سامي عبيدات، مساعد رئيس قسم سير جرش، إن رقباء السير قد تم توزيعهم لمواكبة الحركة المرورية وضمان تسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة في المحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات الخطرة.
أما ضابط عمليات الدوريات الخارجية فأكد أن مديرية الأمن العام، بالتزامن مع الدوريات الخارجية، أطلقت مبادرة لتوزيع وجبات تصبيرية للمسافرين في ساعات ما قبل الإفطار (قبل الغروب) من خلال 15 محطة أمنية على امتداد الطرق الخارجية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب ارتكاب المخالفات الخطرة في أوقات الصيام، لا سيما مخالفات السرعات العالية.
ودعا السائقين إلى تجنب المخالفات الخطرة لضمان الوصول الآمن إلى وجهاتهم. وأكد ضابط العمليات على الانتشار الواسع لرجال الدوريات على الطرق الخارجية على مدار الساعة، لمتابعة الحركة المرورية ولإرشاد السائقين، وضمان انسيابية السير، بالإضافة إلى ضبط المخالفات الخطرة مثل السرعات العالية، تجاوز المسارب بشكل خاطئ، والتقيد بالأولوية.
وأشار إلى أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت التعامل مع عدة حوادث نتج عنها إصابات متوسطة إلى خطيرة، مرجعاً أسباب الحوادث إلى ارتكاب السائقين لمخالفات خطرة، مثل تغيير المسارب فجأة وعدم التقيد بقواعد المرور. كما دعا السائقين إلى الابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة.
وفي الختام، دعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وأولوياته، مع الابتعاد عن المخالفات التي قد تؤثر على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
كما تم التأكيد على أهمية الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 في حالة الحاجة للمساعدة، مع ضمان الجاهزية التامة على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم.
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