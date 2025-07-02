خطوة كبيرة لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعيد تشكيل الخارطة السياسية الحزبية في الأردن مع اندماج حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني

02:55 م

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الوكيل الإخباري- في خطوة كبيرة من شأنها إعادة تشكيل الخارطة السياسية والحزبية في الأردن أعلن حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني اندماجهما رسميًا مع حزب الاتحاد الوطني الأردني وذلك في إطار السعي نحو تعزيز العمل الحزبي البرامجي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في المملكة اضافة اعلان





وقد تم توقيع أوراق الاندماج في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب بحضور الأمين العام بالوكالة لحزب الاتحاد الوطني الأردني السيد محمد فواز الخصاونة وأمين عام حزب الأرض المباركة السيد مشهور الزريقات وأمين عام حزب الشباب الأردني السيد عبد السلام الحمزات بما يعكس الجدية والالتزام القانوني والمؤسسي للأحزاب الثلاثة في إنجاح هذه الخطوة



ويمثل هذا الاندماج قيمة مضافة مهمة لحزب الاتحاد الوطني الأردني حيث من المتوقع أن يعزز موقعه كأكبر حزب وطني على الساحة الأردنية من حيث القاعدة الشعبية والانتشار والتمثيل البرلماني مع انضمام نائبين من حزب الأرض المباركة إلى كتلة الحزب في مجلس النواب إلى جانب الأعضاء الحاليين من كتلة الاتحاد الوطني



وأكدت قيادات الأحزاب المندمجة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانسجام مع توجهات الدولة الأردنية نحو تمكين الأحزاب السياسية وتفعيل دورها في الحياة العامة بما ينعكس على تطوير العمل الديمقراطي وتعزيز ثقافة العمل الحزبي البرامجي القائم على خدمة القضايا الوطنية



ومن المتوقع أن يكون لهذا الاندماج انعكاسات إيجابية على العمل البرلماني والحزبي خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز قوة الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني وفتح آفاق أوسع للعمل الميداني والمجتمعي بما يخدم عملية الإصلاح ويعزز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن



ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في المشهد الحزبي الأردني وستسهم في تعزيز استقرار الحياة السياسية وترسيخ دور الأحزاب الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية في المملكة .