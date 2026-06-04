خلاف بين صديقين ينتهي بمأساة في إربد.. والجاني بقبضة الأمن

الوكيل الإخباري- توفي عشريني فجر الخميس، متأثرا بإصابة في الرأس إثر اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إنه جرى ضبط الجاني وتحويل تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.