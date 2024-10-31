خلال أسبوع.. رحيل ثلاثة شباب أردنيين بحوادث دهس مؤسفة

الوكيل الإخباري- ليلى القر شي- غيب الموت 3 شباب أردنيين بحوادث دهس مؤسفة خلال أسبوع في محافظات المملكة .



ونعى نشطاء مواقع التواصل اليوم وفاة الشاب ريان حسونة عن عمر 24 عاماً من الزرقاء إثر حادث دهس، وسيتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر الخميس ودفنه في مقبرة الهاشمية.



كما نعت الجامعة الأردنية مساء أمس الأربعاء الطالبة الجامعية صبا أبو زينة من كلية الآداب في الجامعة الأردنية.



وقال أقارب أبو زينة إنها توفيت بحادث دهس وهي في طريقها إلى الجامعة.



هذا وخيم الحزن على مواقع التواصل بالسواد مطلع الأسبوع الحالي بوفاة الطالبة سيلين العجلوني من كلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد أن غيبها الموت إثر حادث دهس مؤسف في شارع البتراء - إربد.



وقال نشطاء إن حادث الدهس أودى بحياتها أثناء نزولها من باص النقل العام وهي عائدة من جامعتها.

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