خلال 24 ساعة .. 22 إصابة ووفاة واحدة في حوادث تصادم بالأردن

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدد من الحوادث المرورية يوم أمس الأربعاء، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 22 آخرين، بينهم حالات متوسطة وبليغة، في حوادث متفرقة على عدة طرق رئيسية في المملكة. اضافة اعلان





وأوضحت إدارة السير أن حادثًا مروريًا وقع ما بعد جسر أبو علندا باتجاه سحاب، جراء تصادم بين آلية ثقيلة وباص عمومي، ما أسفر عن 16 إصابة، تنوّعت بين خفيفة، ومتوسطة، وبليغة.



وأشارت التحقيقات إلى أن سبب الحادث يعود إلى وقوف المركبة العمومية في أحد مسارب الطريق، بشكل مخالف، ما أدى إلى الاصطدام ووقوع الحادث.



وفي حادث آخر، وقع تصادم بين مركبة وجسم ثابت على شارع الخدمات في طريق الـ100 بعد جسر الخشافيات، ما تسبب في انقلاب المركبة، ونتج عنه وفاة شخص كان بداخلها، بالإضافة إلى إصابة متوسطة أُسعفت إلى المستشفى.



وتم تعليل سبب الحادث بـتغيير المسرب بشكل مفاجئ والسرعة الزائدة.



كما شهد طلوع النقب باتجاه عمّان حادث تصادم نتج عنه إصابتان، تم نقلهما إلى مركز طبي القويرة لتلقي العلاج اللازم.



وأشارت إدارة السير إلى وقوع حادث تصادم على طريق الكرك – عمّان، وتحديدًا قبل جسر الكرك باتجاه العاصمة، أسفر عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي.



كما سجلت الأجهزة المختصة حادث تصادم على طريق المفرق – الزرقاء، أدى إلى إصابة متوسطة، نقلت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.