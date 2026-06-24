خلل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب في الأردن

وأفاد مستخدمون في الأردن وعدد من الدول العربية بوجود صعوبات في تحميل الصفحات، فيما اشتكى آخرون من توقف المنصات وعدم القدرة على تبادل الرسائل على الهواتف المحمولة وعدم تحميل الصفحات بشكل كامل.
كما أظهرت بيانات مواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية، مثل DownDetector، ارتفاعًا ملحوظًا في البلاغات الواردة بشأن وجود خلل في الخدمة، ما يشير إلى أن المشكلة واسعة النطاق.
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