خلل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب في الأردن

12:56 ص

الوكيل الإخباري- تعرضت منصات شركة ميتا (فيسبوك، انستغرام، واتساب، ماسنجر) لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين؛ ما أثر على إمكانية استخدام المنصات بشكل طبيعي. اضافة اعلان





وأفاد مستخدمون في الأردن وعدد من الدول العربية بوجود صعوبات في تحميل الصفحات، فيما اشتكى آخرون من توقف المنصات وعدم القدرة على تبادل الرسائل على الهواتف المحمولة وعدم تحميل الصفحات بشكل كامل.



كما أظهرت بيانات مواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية، مثل DownDetector، ارتفاعًا ملحوظًا في البلاغات الواردة بشأن وجود خلل في الخدمة، ما يشير إلى أن المشكلة واسعة النطاق.





