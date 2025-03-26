خليفات: خطة عمل لدوام الموانئ في عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات جاهزية مرافق الشركة ومنظومة الموانئ عموما بأعلى مستويات الأداء، إلى جانب توفير جميع الخدمات للأطراف المتعاملة كافة مع الميناء خلال عطلة عيد الفطر بما يضمن انسيابية البضائع بسهولة ويسر، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

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