خليفات: خطة عمل لدوام الموانئ في عيد الفطر

وقال خليفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الشركة أعدت خطة تتضمن حزمة إجراءات لتسهيل انسيابية البضائع في ظل حركة المناولة النشطة في موانئ العقبة بالتزامن مع رفع جاهزية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة وسلسة النقل والتزويد والجهات الرقابية.
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