الأربعاء 2025-03-26 09:37 م
 

خليفات: خطة عمل لدوام الموانئ في عيد الفطر

العقبة
العقبة
 
الأربعاء، 26-03-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات جاهزية مرافق الشركة ومنظومة الموانئ عموما بأعلى مستويات الأداء، إلى جانب توفير جميع الخدمات للأطراف المتعاملة كافة مع الميناء خلال عطلة عيد الفطر بما يضمن انسيابية البضائع بسهولة ويسر، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

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وقال خليفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الشركة أعدت خطة تتضمن حزمة إجراءات لتسهيل انسيابية البضائع في ظل حركة المناولة النشطة في موانئ العقبة بالتزامن مع رفع جاهزية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة وسلسة النقل والتزويد والجهات الرقابية.

 
gnews

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