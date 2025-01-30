خمسينية الشتاء غداً الجمعة .. وفرصة لهطول الأمطار

والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
وتشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استقرار الأجواء خلال الأيام القادمة، مع بقاء الطقس مشمسًا ولطيفًا لليوم الخميس في أغلب المناطق، في حين يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ومع ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا في معظم المناطق، وباردًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية.
السبت، تبقى الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. خلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردًا في معظم المناطق، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
أما الأحد، فتستمر الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق، مع بقاء الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
إدارة الأرصاد الجوية تدعو المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
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