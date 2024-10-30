خوري يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى ألمانيا

ونقل السفير خوري تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، وتمنياته للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
وبدوره طلب رئيس الجمهورية الألمانية من السفير خوري، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدياً اهتمام الحكومة الألمانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، ومسؤولون في الحكومة الألمانية والقصر الرئاسي.
-
أخبار متعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل -أسماء
-
فوز بلدية بني عبيد بمشروع إنشاء حديقة عائلية وناد للأطفال
-
مندوب الأردن بالأمم المتحدة: لا بديل عن أونروا ونطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين
-
ولي العهد يلتقي الامير محمد بن سلمان بالرياض
-
ولي العهد يشارك بأعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة غدا
-
مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
بلدية إربد تصادر 42 مكبر صوت وتنذر 49 محلا تجاريا