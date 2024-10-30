خوري يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى ألمانيا

الوكيل الإخباري- قدّم السفير فايز خوري، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك-فالتر شتاينماير، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الألمانية، خلال مراسم جرت في قصر بلفيو الرئاسي.



ونقل السفير خوري تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، وتمنياته للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

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