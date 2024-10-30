 
الأربعاء 2024-10-30 10:04 ص
 

خوري يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى ألمانيا

خوري يقدم أوراق اعتماده
خوري يقدم أوراق اعتماده
الأربعاء، 30-10-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري- قدّم السفير فايز خوري، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك-فالتر شتاينماير، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الألمانية، خلال مراسم جرت في قصر بلفيو الرئاسي.

ونقل السفير خوري تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، وتمنياته للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والنماء. 

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وبدوره طلب رئيس الجمهورية الألمانية من السفير خوري، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدياً اهتمام الحكومة الألمانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، ومسؤولون في الحكومة الألمانية والقصر الرئاسي.

 
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