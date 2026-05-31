الأحد 2026-05-31 07:02 م

دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
 
الأحد، 31-05-2026 06:21 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، إن الدائرة أصدرت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1207 معاملات جواز سفر، في إطار حرصها على استمرار تقديم خدماتها للمواطنين خلال العطل والأعياد، انسجاما مع توجهات التحول الرقمي، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.

اضافة اعلان


وأضاف الطيب الأحد، أن معاملات إصدار وتجديد جوازات السفر التي أنجزت خلال عطلة العيد توزعت بواقع 680 جواز سفر من خلال مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي ضمن مركز الخدمات الحكومية الشامل، و369 جواز سفر إلكترونياً عبر مكتبي الوثائق والقبول الإلكتروني، و158 جواز سفر من خلال مكتب الخدمة المستعجلة في مبنى الدائرة الرئيس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان

أخبار محلية محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد

العاصمة عمان

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين الأسبق برجس الحديد بدوام الصحة والعافية

ل

أخبار محلية زراعة العقبة: برامج ومشاريع تنموية لدعم الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

وفاة نجل المحلل العسكري الأردني فايز الدويري

خاص بالوكيل وفاة نجل المحلل العسكري الأردني فايز الدويري

ل

أخبار محلية الأمير علي يلتقي رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 