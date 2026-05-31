دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، إن الدائرة أصدرت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1207 معاملات جواز سفر، في إطار حرصها على استمرار تقديم خدماتها للمواطنين خلال العطل والأعياد، انسجاما مع توجهات التحول الرقمي، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.

اضافة اعلان