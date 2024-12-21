دائرة الأراضي والمساحة تخفض عدد مراجعيها بنسبة 71،46%

الوكيل الإخباري- خفضت دائرة الأراضي والمساحة نسبة عدد مراجعيها إلى 71،46% خلال شهر تشرين الثاني، في "نقلة نوعية" لسير إجراءات المعاملات، وفق ما أكد مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين الناطق الإعلامي باسم الدائرة طلال الزبن.

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وقال الزبن ، السبت، إن الدائرة أنجزت، وفق الإحصائية، 11.451 معاملة بيع إلكترونية 67.243\ تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض.