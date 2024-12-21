دائرة الأراضي والمساحة تخفض عدد مراجعيها بنسبة 71،46%

وقال الزبن ، السبت، إن الدائرة أنجزت، وفق الإحصائية، 11.451 معاملة بيع إلكترونية 67.243\ تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض.
وتوقع الزبن زيادة مطردة في حجم التداول العقاري، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان تظهر مدى الاهتمام الحكومي بهذه الدائرة، التي تعمل جاهدة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس بأتمتة جميع خدمات الدائرة قبل نهاية 2025 وتحسين جودة الخدمات للوصول إلى التغير المنشود الذي سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.
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