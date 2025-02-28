دائرة الأفتاء تؤكد اعتماد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب لهلال رمضان

ولفت إلى أن دائرة الافتاء تعتمد على الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية أو التلسكوب، حيث جرى ايجاد 8 أماكن لرصد هلال رمضان.
وأوضح أن الحسابات الفلكية قالت إن هلال رمضان تولد قبيل فجر اليوم وسيكون بسماء المملكة لما يزيد عن 33 دقيقة بعد غروب الشمس، وهناك احتمالية لرؤيته عبر التلسكوب.
ونوه إلى أن القرار في نهاية الأمر لمجلس الافتاء، موضحا أن القرار سيصدر بعد مغرب اليوم.
"نعتمد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب" وفق الحراسيس
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