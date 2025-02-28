دائرة الأفتاء تؤكد اعتماد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب لهلال رمضان

الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات العامة في دائرة الإفتاء أحمد الحراسيس، الجمعة، إن أي دولة عربية أو إسلامية تعلن بداية شهر رمضان المبارك فإن الأردن سيعلن معها بشرط تحقق إمكانية الرؤية.

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ولفت إلى أن دائرة الافتاء تعتمد على الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية أو التلسكوب، حيث جرى ايجاد 8 أماكن لرصد هلال رمضان.



وأوضح أن الحسابات الفلكية قالت إن هلال رمضان تولد قبيل فجر اليوم وسيكون بسماء المملكة لما يزيد عن 33 دقيقة بعد غروب الشمس، وهناك احتمالية لرؤيته عبر التلسكوب.