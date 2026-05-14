دائرة الإحصاءات: أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025

الوكيل الإخباري- أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد الأسر في المملكة قد بلغ 2,475,767 أسرة في نهاية عام 2025، بمتوسط حجم أسرة 4.8 فرد، مقارنة بـ 5.4 فرد في تعداد 2004، مما يعكس اتجاهًا نحو تراجع حجم الأسرة.

وأشارت الدائرة في بيان، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 أيار من كل عام، إلى أن البيانات أظهرت أن 20.8% من الأسر تترأسها إناث، مقابل 79.2% يترأسها ذكور.