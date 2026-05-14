الخميس 2026-05-14 10:32 م

دائرة الإحصاءات: أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025

العاصمة عمان
الخميس، 14-05-2026 09:57 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد الأسر في المملكة قد بلغ 2,475,767 أسرة في نهاية عام 2025، بمتوسط حجم أسرة 4.8 فرد، مقارنة بـ 5.4 فرد في تعداد 2004، مما يعكس اتجاهًا نحو تراجع حجم الأسرة.

وأشارت الدائرة في بيان، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 أيار من كل عام، إلى أن البيانات أظهرت أن 20.8% من الأسر تترأسها إناث، مقابل 79.2% يترأسها ذكور.


وفيما يتعلق بالخصوبة، انخفض معدل الإنجاب الكلي (متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة في سن الإنجاب 15–49 سنة) من 3.5 طفل عام 2012 إلى 2.6 طفل عام 2023، وفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023، (أي بانخفاض طفل في عشرة أعوام) وهو ما يعزز الاتجاه نحو تكوين أسر أصغر حجماً.

 
 


