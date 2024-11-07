 
الخميس 2024-11-07 12:09 م
 

دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى

جانب من اختتام الدورة
جانب من اختتام الدورة
الخميس، 07-11-2024 11:18 ص

الوكيل الإخباري- اختتمت أعمال الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى والتي أطلقتها دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات، لعدد من العلماء والمفتين في الإدارة الدينية لجمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة.

اضافة اعلان


وتأتي الدورة في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.


حيث تم وعلى مدى أيام الدورة عقد جلسات علمية وحوارية ومحاضرات تهدف لتأهيل المشاركين في مجال إصدار الفتوى، وتعزيز المهارات العلمية، والتركيز على تعزيز مفاهيم الفتوى وأهميتها، كما تم التركيز على بعض القضايا المتعلقة بالمسائل المالية المعاصرة والمصرفية الإسلامية، وتوضيح بعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتوضيح مضامين رسالة عمان.

 
gnews

أحدث الأخبار

مكان استهداف السيارة

عربي ودولي إسرائيل تستهدف سيارة بجبل لبنان.. وتقصف البقاع والجنوب - فيديو

أعلام الأردن ومصر

أخبار محلية وزير العمل المصري يدعو عمال بلاده في المملكة للالتزام بالقرارات الأردنية الجديدة

ماسك وترامب

عربي ودولي ماسك يوجه نصيحة للمصدومين بفوز ترامب

غارات إسرائيلية بالقرب من مطار بيروت الدولي

عربي ودولي بعد الغارات الإسرائيلية .. وزير لبناني يكشف عن حالة مطار بيروت

تعبيرية

فلسطين إصابة سيدة ونجلها من ذوي الإعاقة بعد قصف للاحتلال على مخيم طولكرم

جانب من اختتام الدورة

أخبار محلية دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في سويسرا

صورة أرشيفية

عربي ودولي روسيا: لن نترك الذهب "السكيثي" في يد الغرب



 


الأكثر مشاهدة