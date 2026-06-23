دائرة الإفتاء العام تعلن مسابقة لتعيين مفتين جدد

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين لشغل وظيفتي "مفتي رئيسي" و"مفتي"، وذلك يوم السبت 28 تشرين الثاني المقبل. اضافة اعلان





وبينت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن استقبال طلبات التقدم سيبدأ اعتبارا من الأول من أيلول المقبل، ويستمر حتى 29 تشرين الأول، داعية الراغبين بالمشاركة إلى استكمال متطلبات التقديم ضمن المدة المحددة.



ويشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وحاصلا على درجة البكالوريوس في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن "جيد" من جامعة معترف بها، وبنظام الدراسة المنتظمة، إضافة إلى توافر خبرة عملية لا تقل عن 15 عاما لوظيفة "مفتي رئيسي"، و10 أعوام لوظيفة "مفتي"، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.



وأوضحت الدائرة أن الامتحان سيتكون من ورقتين؛ تشمل الأولى الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية، فيما تتناول الورقة الثانية محاور التفسير والحديث والتوحيد والنحو ومباحث من كتاب "الأربعين في أصول الدين" للإمام الغزالي.



وأكدت أن اجتياز الامتحان التحريري لا يكفي للتعيين، إذ يخضع الناجحون لمقابلة شخصية تهدف إلى تقييم قدراتهم في تلاوة القرآن الكريم، والثقافة العامة، وقوة الشخصية، ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية، والاطلاع على فتاوى الدائرة، والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة، إلى جانب الالتزام بشروط العمل.



ودعت الراغبين بالمشاركة إلى تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، والتي تشمل صورة عن الشهادة الجامعية الأولى، ودفتر العائلة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة المطلوبة، إضافة إلى موافقة رئاسة الوزراء للمتقدمين من فئة المتقاعدين.



وشددت على ضرورة حضور المتسابقين إلى مكان عقد الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، وإحضار البطاقة الشخصية يوم الامتحان، مؤكدة أنها لن تنظر في أي طلب غير مستوف لشروط إشغال الوظيفة. كما خصصت الدائرة الرقم (062000166) للإجابة عن استفسارات المتقدمين المتعلقة بإجراءات المسابقة ومتطلباتها.





