دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص

الوكيل الإخباري- شارك مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير المخيمات في الدائرة أسامة علقم، بورشة استطلاعية في قبرص، تعقدها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لشركائها من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، في إطار مشروع تعزيز تأثير اللاجئين الفلسطينيين على مناحي حياتهم.

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وقال خرفان في بيان الخميس، إن هذا المشروع إقليمي تنفذه الوكالة الألمانية في الأردن وفلسطين ولبنان، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي للدول المضيفة لهم.