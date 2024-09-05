دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص

وقال خرفان في بيان الخميس، إن هذا المشروع إقليمي تنفذه الوكالة الألمانية في الأردن وفلسطين ولبنان، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي للدول المضيفة لهم.
وأوضح أنه تم خلال هذه الورشة استطلاع مجالات التعاون بين الدول المضيفة، وتبادل الخبرات والمعارف على المستوى الفني، إلى جانب بحث سبل التشبيك والتنسيق بينها بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين.
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