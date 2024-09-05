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دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص

جانب من الورشة
جانب من الورشة
الخميس، 05-09-2024 01:49 م

الوكيل الإخباري- شارك مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير المخيمات في الدائرة أسامة علقم، بورشة استطلاعية في قبرص، تعقدها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لشركائها من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، في إطار مشروع تعزيز تأثير اللاجئين الفلسطينيين على مناحي حياتهم.

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وقال خرفان في بيان الخميس، إن هذا المشروع إقليمي تنفذه الوكالة الألمانية في الأردن وفلسطين ولبنان، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي للدول المضيفة لهم.


وأوضح أنه تم خلال هذه الورشة استطلاع مجالات التعاون بين الدول المضيفة، وتبادل الخبرات والمعارف على المستوى الفني، إلى جانب بحث سبل التشبيك والتنسيق بينها بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين.

 
gnews

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