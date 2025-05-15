الخميس 2025-05-15 06:39 م
 

دائرة الضريبة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات

ل
أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري- حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على شهادة اعتمادية معيار "الآيزو" الخاص بنظام إدارة أمن المعلومات، بعد تطبيق المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، والانتهاء من التقييم والتدقيق على معايير عالمية، وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، بأن الدائرة تحرص على الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمكلفين، مشيرة إلى أن الحصول على هذه الشهادة واحد من الإجراءات والمشاريع اللازمة للحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني.


وتثبت الشهادة الدولية أن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ولديها نظاما منظما وفعالا لإدارة أمن المعلومات، ما يضمن سرية وسلامة وتوافر المعلومات.


وأكد البيان أن هذا الإنجاز يعد دليلا على سعي الدائرة نحو تحسين الأداء المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، ما يضمن حماية البيانات الحساسة واستمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة

أخبار محلية نقابة الألبسة: السوق السورية شريك استراتيجي لتجار القطاع

الأمم المتحدة تحذر من استمرار الهدم والتهجير في الضفة الغربية

عربي ودولي الأمم المتحدة تحذر من استمرار الهدم والتهجير في الضفة الغربية

غزة

فلسطين أكثر من 100 شهيد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 5.2 يضرب قونيا ويهز أنقرة

دمشق

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات عن سوريا بشكل أوسع

ارشيفية

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية

أخبار محلية الزراعة تعلن عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني

أخبار محلية 46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل



 
 





الأكثر مشاهدة