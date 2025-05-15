دائرة الضريبة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات

الوكيل الإخباري- حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على شهادة اعتمادية معيار "الآيزو" الخاص بنظام إدارة أمن المعلومات، بعد تطبيق المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، والانتهاء من التقييم والتدقيق على معايير عالمية، وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية.

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وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، بأن الدائرة تحرص على الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمكلفين، مشيرة إلى أن الحصول على هذه الشهادة واحد من الإجراءات والمشاريع اللازمة للحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني.



وتثبت الشهادة الدولية أن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ولديها نظاما منظما وفعالا لإدارة أمن المعلومات، ما يضمن سرية وسلامة وتوافر المعلومات.