دائرة الضريبة تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات

وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، بأن الدائرة تحرص على الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمكلفين، مشيرة إلى أن الحصول على هذه الشهادة واحد من الإجراءات والمشاريع اللازمة للحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني.
وتثبت الشهادة الدولية أن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ولديها نظاما منظما وفعالا لإدارة أمن المعلومات، ما يضمن سرية وسلامة وتوافر المعلومات.
وأكد البيان أن هذا الإنجاز يعد دليلا على سعي الدائرة نحو تحسين الأداء المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، ما يضمن حماية البيانات الحساسة واستمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
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