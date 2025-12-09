الثلاثاء 2025-12-09 07:07 م

دارة الشعراء تحتفي بالباحث الدكتور عادل الطويسي

جانب من الاحتفائية التكريمية
الثلاثاء، 09-12-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة احتفاء تكريميا للوزير الأسبق الباحث الدكتور عادل طويسي، نظمته دارة الشعراء الأردنيين مساء أمس الاثنين بمقرها، عرفانا بمسيرته الثقافية والفكرية.

وفي الاحتفائية التكريمية التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد، ألقى الرواشدة كلمة أشاد فيها بالدور الريادي للدكتور الطويسي في إثراء الحراك الفكري والثقافي الأردني، معتبرا تكريمه اعترافا بقيمة عطائه المعرفي المستدام.

بدوره، أشار رئيس "الدارة"، الشاعر تيسير الشماسين، في كلمته إلى رسالة الدارة في احتضان المبدعين وتقدير مسيرتهم، وإلى المكانة الرفيعة التي يحظى بها المكرم في الوسطين الثقافي والأكاديمي.


وألقى الشاعر علي الفاعوري قصيدة خصها لهذه المناسبة، نقلت عبر أبياتها صورة فنية عن عطاء الدكتور الطويسي.


كما ألقى الدكتور محمد الهلالات كلمة سلط فيها الضوء على الجوانب الاجتماعية والثقافية التي يعكسها هذا التكريم.


وفي مداخلة له، نوه الشاعر محمد سمحان بأبرز إنجازات الدكتور الطويسي ومكانته كشخصية ثقافية مؤثرة.


من جهته، أعرب الدكتور طويسي في كلمته عن شكره لدارة الشعراء والقائمين عليها، مثمنا دورها في إثراء المشهد الثقافي الأردني، واستعرض محطات من مسيرته الحافلة، مؤكدا أن هذا التكريم يحمل رسالة تعلي من شأن الثقافة والإبداع، متطرقا إلى العلاقة بين الإنجاز الفردي والمحيط المجتمعي الداعم.

وفي ختام الاحتفائية التكريمية، سلم الرواشدة درع الشرف التقديري المقدم من الدارة للدكتور الطويسي، تقديرا لمسيرته الغنية وإسهاماته الممتدة في خدمة الثقافة الوطنية.

 
 


