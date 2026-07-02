الخميس 2026-07-02 11:02 م

داليا خليفة مديرة جديدة لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي

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داليا خليفة مديرة جديدة لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
 
الخميس، 02-07-2026 09:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك الدولي تعيين داليا خليفة مديرة لدائرة الشرق الأوسط، التي تضم إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا، خلفا لجان كريستوف كاريه، الذي تولى المنصب خلال السنوات الأربع الماضية.

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وستقود خليفة، من مقرها في عمّان، استراتيجيات عمل البنك الدولي في البلدان الخمسة، بالتعاون الوثيق مع الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص وسائر الجهات المعنية، دعمًا لأولويات هذه البلدان ورسالة البنك في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، مع توفير فرص عمل أكثر وأفضل للجميع.


ومن المقرر أن تقود المديرة الجديدة دعم البنك لأجندة إنمائية واسعة تشمل خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق نمو مستدام وشامل، وتحسين الحوكمة، ودعم الحوار بشأن السياسات والإصلاحات المستندة إلى الأدلة. كما ستشرف على تقديم التمويل والمعرفة والمشورة والخدمات الاستشارية المصممة لتلبية احتياجات كل دولة والاستفادة من فرصها المختلفة.


خليفة، انضمت إلى مجموعة البنك الدولي في عام 2004، وتتمتع بخبرة واسعة في التنمية، ولا سيما في مجالات التمويل والاستثمار وتنمية القطاع الخاص.


وقبل توليها منصبها الجديد، كانت مديرة مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة وسط أفريقيا وغرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية، ومقرها لاغوس في نيجيريا، حيث أشرفت على عمليات الاستثمار والخدمات الاستشارية. كما شغلت مناصب قيادية عليا في المجموعة في مجالات الاستثمار والمناخ والاقتصاد الكلي والتجارة والتنافسية وتوظيف الشباب.

 
 


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