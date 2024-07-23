دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - دخلت في 16 من تموز (يوليو) الحالي تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024، وتعليمات تنظيم "حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024"، حيز التنفيذ، إضافة إلى تعليمات "تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024"، صدرت جميعها بموجب أحكام نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 الصادر في شهر شباط (فبراير) المنصرم من هذا العام.



وتباينت نصوص التعليمات المتعلقة بالحضانات الخاصة عن حضانات أماكن العمل في المؤسسات العامة والرسمية، من حيث تشديد الرقابة على عمل الحضانات الخاصة وبشكل مضاعف من حيث إلزامية تركيب الكاميرات، وتحديد مفهوم الإساءة للطفل ضمن التعريفات في التعليمات، فيما نصت التعليمات الخاصة بالحضانات في أماكن العمل لدى المؤسسات العامة والرسمية على شروط مختلفة، من أهمها منح هذه الحضانات مهلة عام لتصويب أوضاعها منذ دخول التعليمات حيّز التنفيذ، ومنح الوزير صلاحية تمديد هذه المهلة.



وبحسب أحكام النظام، فإن الحضانات الخاصة، ملزمة بتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات وذلك بحسب المادة 9\و من نظام دور الحضانة لسنة 2024.

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