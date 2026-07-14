"دراسات المهندسين" توصي بإعداد استراتيجية وطنية للسكك الحديدية

وأكد القطامين، أن قطاع النقل يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يوليه أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة، كما يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء، ضمن أولويات الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صلب مسارات التنمية الوطنية.
وقال إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمشاريع السكك الحديدية، التي لم تعد مشروعات نقل تقليدية، بل أصبحت جزءا رئيسيا من تطوير منظومة النقل الوطنية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وخفض كلف النقل وربط المراكز الإنتاجية بالمنافذ التصديرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
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