الثلاثاء 2026-07-14 10:07 ص

"دراسات المهندسين" توصي بإعداد استراتيجية وطنية للسكك الحديدية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   عقد مركز الدراسات والبحوث في نقابة المهندسين، جلسة متخصصة حول السكك الحديدية في المملكة تحت عنوان "من مشروع للنقل الى ركيزة لإعادة هندسة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي"، برعاية وزير النقل الدكتور نضال القطامين.

اضافة اعلان


وأكد القطامين، أن قطاع النقل يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يوليه أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة، كما يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء، ضمن أولويات الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صلب مسارات التنمية الوطنية.


وقال إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمشاريع السكك الحديدية، التي لم تعد مشروعات نقل تقليدية، بل أصبحت جزءا رئيسيا من تطوير منظومة النقل الوطنية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وخفض كلف النقل وربط المراكز الإنتاجية بالمنافذ التصديرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم البحرين في المنامة

عربي ودولي إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

أخبار محلية طرح عطاء لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة جسر الملك حسين

شعار برنامج أردننا جنة

أخبار محلية 135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الجامعات الأردنية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي يعلن عن تسهيلات مالية لمساندة القطاع السياحي

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالمياً

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار

نقابة المهندسين

أخبار محلية "دراسات المهندسين" توصي بإعداد استراتيجية وطنية للسكك الحديدية



 
 






الأكثر مشاهدة

 