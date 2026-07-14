"دراسات المهندسين" توصي بإعداد استراتيجية وطنية للسكك الحديدية

الوكيل الإخباري- عقد مركز الدراسات والبحوث في نقابة المهندسين، جلسة متخصصة حول السكك الحديدية في المملكة تحت عنوان "من مشروع للنقل الى ركيزة لإعادة هندسة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي"، برعاية وزير النقل الدكتور نضال القطامين.

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وأكد القطامين، أن قطاع النقل يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يوليه أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة، كما يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء، ضمن أولويات الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صلب مسارات التنمية الوطنية.