دراسة توصي بتقييم مدى استجابة مشروعات قطاع الزراعة لرؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أوصت دراسة تحليلية أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول " التحديث الاقتصادي للزراعة الأردنية: تحليل للتحديات واستشراف فرص التنمية المُستدامة"، بتعزيز الربط بين البحث العلمي وبناء قدرات المزارعين وتوسيع الأسواق البديلة للتصدير وإنشاء "غرفة زراعة الأردن".

كما أوصت باستحداث برنامج وطني للتحوّل الرقمي في الزراعة "الزراعة الذكية"؛ إنشاء وحدة تنسيقية وطنية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعات التحويلية وتحسين كفاءة استخدام المياه عَبْر الابتكار البحثي.



وتطوير التسويق الزراعي، وإنشاء مِظلة وطنية موحدة للبحث العلمي في الزراعة، تقوم على شراكة متوازنة بين القطاعين: العام؛ والخاص، وتعزيز التأمين الزراعي عن طريق التكامل بين صندوق المخاطر والتأمين الزراعي الخاص.



وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن الدراسة التي أجراها المجلس اعتمدت ضمن منهجيتها على الدراسة التحليلية: "الاحتياجات؛ الفرص؛ التحسينات؛ نقاط القوة؛ الاستثناءات"، والرجوع الى التقارير الوطنية والدولية المنشورة حول واقع الزراعة في المملكة، واستشارة الخبراء والمتخصّصين؛ واجراء مسح ميداني شامل استجاب فيه أكثر من 170 خبيرًا من مختلف مكونات القطاع الزراعي.