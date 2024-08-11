دراسة: 28 ألفا يعملون في قطاع "صيانة وإصلاح المركبات" في الأردن

وبحسب بيان المركز اليوم الأحد، أوضحت الدراسة أن حجم الطلب على مهن القطاع للأعوام "2023-2025" بلغ حوالي "4273" عاملا مطلوبا منها 519 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبحجم طلب على الذكور بلغ "4254"، مقابل "19" من الإناث، وكان أكبر طلب على مهنة ميكانيكي سيارات/ مركبات خفيفة بنسبة 25 بالمئة، ثم مهنة منظفي المركبات بنسبة 15 بالمئة، ومهنة كهربائي سيارات/ مركبات 13بالمئة.
وأكد رئيس المركز الدكتور عبد الله عبابنة، أن الدراسة تأتي ضمن دراسات دأب المركز على إجرائها في عدد من القطاعات منذ 2013 وحتى الآن، بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل، ومستوى كل مهنة، مشيرا إلى أن الدراسة تقدم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل وللمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب للتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد العاملين في القطاع يزيد على 27923 عاملا وعاملة ضمن 11602 منشأة موزعة على أقاليم المملكة، وبنسب وصلت إلى 70 بالمئة في إقليم الوسط و22 بالمئة في إقليم الشمال، و8 بالمئة في إقليم الجنوب، وشكل ذلك ما نسبته 96 بالمئة منشآت فردية وفقا لكيانها القانوني.
ويتوزع عدد العاملين في القطاع بنسبة 99 بالمئة للذكور مقابل ما لا يزيد على 1بالمئة للإناث فقط، و 90 بالمئة من العاملين في هذا القطاع يحملون الجنسية الأردنية.
كما أظهرت الدراسة أن غالبية الذكور العاملين في القطاع هم ممن مؤهلهم التعليمي أقل من الثانوية العامة، وبنسبة بلغت 52.9 بالمئة ثم الثانوية العامة بنسبة 21 بالمئة، ثم البكالوريوس فأعلى بنسبة بلغت 9.1 بالمئة، كما أن غالبية الإناث مؤهلهن التعليمي بكالوريوس 85.7 بالمئة ثم الثانوية 6.2 بالمئة، ونحو 3.6 بالمئة أقل من الثانوية العامة.
وكشفت الدراسة أيضا أن المهن الأكثر إشغالا في القطاع هي مهنة ميكانيكي سيارات "مركبات خفيفة" 23.4 بالمئة، ثم مهنة كهربائي سيارات "مركبات" 11.1 بالمئة، تلاها مهنة "منظفي المركبات 8.5 بالمئة، فمهنة ميكانيكي إصلاح إطارات "بنشرجي" 8.3 بالمئة، ثم مهنة ميكانيكي "حداد تجليس سيارات مركبات" 5.6 بالمئة، ومهنة دهان سيارات/ مركبات 5.3 بالمئة.
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