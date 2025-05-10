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درون محملة بالمخدرات .. والجيش لها بالمرصاد

المخدرات التي تم ضبطها
المخدرات التي تم ضبطها
 
السبت، 10-05-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم السبت، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون).اضافة اعلان


وأضاف المصدر: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة والتشويش عليها وإسقاط حمولتها"، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم، وتُسخّر الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع التسلل والتهريب من خلال الحدود، للحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
 
gnews

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