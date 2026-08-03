دعما للأشقاء.. اتحاد الكرة يصادق على السماح للأندية بتسجيل لاعب فلسطيني واحد

وشملت أبرز التعديلات على تعليمات الرقابة المالية لأندية المحترفين، تثبيت سقف الإنفاق لتعاقدات الفريق الأول، والإبقاء على تخصيص 20% منه لتسديد الذمم الدائنة المستحقة للاعبين والمدربين.
كما تضمنت أبرز التحديثات على تعليمات تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، السماح لأندية المحترفين بتسجيل لاعب فلسطيني واحد، شريطة أن يكون قد مثّل المنتخب الفلسطيني الأول أو الأولمبي في ست مباريات رسمية على الأقل، ضمن جهود الاتحاد لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إلى جانب إثراء المنافسة في البطولات المحلية.
للاطلاع على لائحتي تسجيل اللاعبين والرقابة المالية للموسم 2026/2027، اضغط هنا
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