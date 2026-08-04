الثلاثاء 2026-08-04 04:59 م

دعم أميركي للحكومة الأردنية بـ 354.6 مليون دولار

دعم أميركي للحكومة الأردنية بـ 354.6 مليون دولار
دعم أميركي للحكومة الأردنية بـ 354.6 مليون دولار
 
الثلاثاء، 04-08-2026 03:42 م

الوكيل الإخباري-   وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى أربع سنوات.

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ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جيم هولتسنايدر.

وتعد اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 354.6 مليون دولار أمريكي، وستسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من الأولويات الوطنية الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت طوقان أن العلاقات الأردنية الأمريكية ذات طابع استراتيجي تقوم على الاحترام المتبادل، وأن الولايات المتحدة تعد شريكا رئيسيا في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدة أن الحكومة ستواصل توظيف هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية للمواطنين.

وتركز الاتفاقية على دعم الأولويات الوطنية من خلال تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، ودعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والسياحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، بما ينعكس إيجابا على الجهود التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستخصص المساعدات المقدمة لتمويل تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية، وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وبما يعزز كفاءة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها.

 
 


gnews

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