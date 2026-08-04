دعم أميركي للحكومة الأردنية بـ 354.6 مليون دولار

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى أربع سنوات.

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