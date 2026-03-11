دعم حكومي لتوسيع خدمات الكهرباء في القرى والمناطق الأقل حظاً

11:42 ص

أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، في اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشباط الماضي، لـ237 منزلاً وموقعاً بكلفة إجمالية بلغت 535 ألف دينار.





وقال الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن اللجنة أقرت مجموعة المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها بواسطة الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات، مبيناً أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 42 ألف دينار، وتجمعات سكانية من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة 36 ألف دينار، إضافة إلى المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والمستفيدة من الشبكات القائمة بكلفة 27 ألف دينار.



وأضاف أن القوائم شملت شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بكلفة 6 آلاف دينار، دعماً للأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



وفي إطار دعم الإنتاج الحيواني والزراعي، شمل الدعم مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر خارج التنظيم بكلفة 24 ألف دينار، ومزارع تضم آباراً ارتوازية بكلفة 12 ألف دينار مساهمةً في تعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.



كما ساهم فلس الريف بمبلغ 193 ألف دينار لدعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية في مناطق جيوب الفقر وخارج التنظيم، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع.



وشملت الفئات الموافق عليها إيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتبع لقطاعات حكومية وجمعيات تعاونية زراعية وخيرية بكلفة 20 ألف دينار، إضافة إلى رفع قدرات محطات التحويل المنشأة على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة بكلفة 7 آلاف دينار.



وفي مجال الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ(168) منزلاً لأسر عفيفة ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية وتحسين مستواهم الاقتصادي.





